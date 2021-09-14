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Son dakika haberleri... Alanya'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Alanya'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Oba ve Cikcilli mahallelerindeki adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alan şüphelilerden H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.

Adliyeye sevk edilen T.H.K. ve R.Ö. ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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