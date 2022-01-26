Son dakika haberleri | Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri | Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri | Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Payallar Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı öne sürülen M.A.A'yı (24) takibe aldı.

Ekipler şüpheliyi aracına binerken gözaltına aldı. Şüphelinin üst ve aracındaki aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap, hassas terazi, kurusıkı tabanca, otomatik av tüfeği ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelinin karakoldaki işlemleri sürüyor.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

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