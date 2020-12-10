Son dakika haberleri! Alanya'da uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Alanya'da uyuşturucu operasyonu

10.12.2020 09:30 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:35
Son dakika haberleri! Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipleri yaptıkları çalışmalarda Güllerpınarı Mahallesi Molla Osman Caddesi'nde şüphe üzerine B.K. (26) ve B.U.'yu (19) durdurarak, üst araması yaptı. Şüphelilerin üzerinden 1,70 gram esrar ele geçirildi. Bu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı öğrenilen E.A. (24) isimli şüpheli ise Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli E.A.'nın üzerinde de 1,95 gram esrar ele bulundu. Gözaltına alınan B.K. ve B.U. haklarında 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, E. A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Alanya'da kaçak tütün operasyonu
Alanya'da kaçak tütün operasyonu
Son dakika haberleri: Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika haberleri: Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika haberleri: Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika haberleri: Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Öner Erkan Cem Yılmaz Demet Akalın Hakan Taşıyan
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Hakem Başakşehir Pierre Webo
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Alanya'da uyuşturucu operasyonu - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 09:37:45. #1.15#
title