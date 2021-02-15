Son dakika haberleri: Alanya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 89 kişiye 280 bin 602 lira ceza kesildi
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Son dakika haberleri: Alanya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 89 kişiye 280 bin 602 lira ceza kesildi

15.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:43
Son dakika haberleri: Alanya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 89 kişiye 280 bin 602 lira ceza kesildi

Son dakika haber: Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 89 kişiye para cezası kesildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 89 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu, kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 20 kişiye 66 bin 550 lira, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise 69 kişiye için 214 bin 52 lira ceza kesti.

Güvenlik güçlerinin sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan ve maske takmayan kişilere yönelik uygulamalarının süreceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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