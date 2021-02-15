Son dakika haberleri: Alanya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 89 kişiye 280 bin 602 lira ceza kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 89 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu, kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 20 kişiye 66 bin 550 lira, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise 69 kişiye için 214 bin 52 lira ceza kesti.

Güvenlik güçlerinin sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan ve maske takmayan kişilere yönelik uygulamalarının süreceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt