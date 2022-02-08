Son dakika haberleri... Alanya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
AA, Mustafa Kurt - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Alanya ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı İncekum Jandarma Karakolu ekiplerince, Okurcalar Mahallesi halk plajı bölgesinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla A.T. ve F.K. gözaltına alındı, 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Suçta kullanılan bir tekneye el konuldu.
AA / Mustafa Kurt - Güncel