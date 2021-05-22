Son dakika haberleri! Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika haberleri! Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınında, yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınında, yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.

Büyükhasbahçe Mahallesi'nde bulunan Alanya Huzurevi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, 3 arazöz ile Antalya Büyükşehir Belediyesinin 5 itfaiye aracı ile çok sayıda personeli, yangına müdahale etti.

Hava ve karadan yürütülen müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaklaşık 3 dönüm ormanlık alanda zarar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Bundan 80 sene sonra İstanbul'da yaşayanlar yaz turizmi için Bodrum'a ve Antalya'ya gidemeyecek
Uzman isimden dikkat çeken çıkış: Bundan 80 sene sonra İstanbul'da yaşayanlar yaz turizmi için Bodrum'a ve Antalya'ya gidemeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Hande Ataizi Engin Akyürek
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 20:28:49. #1.16#

title