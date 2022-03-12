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Son dakika haberleri! Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Son dakika haberleri! Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haber: Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Hacımehmetli Mahallesi Akçakıllık mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeden kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

Antalya, Yangın, Alanya, Güncel, Haberler

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