Son dakika haberleri! Alanya'da 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri! Alanya'da 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Son dakika haberleri! Alanya'da 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Demirtaş Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, 4 farklı yaylada 4 evde ve tarlalardaki su motoru ve kablo hırsızlığı olaylarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen İ.K, A.S. ve E.D. suç unsurları ile adreslerinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri! Alanya'da 3 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

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AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

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