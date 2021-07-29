Son dakika haberleri: Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)
Bir son dakika haberine göre Yanan alandan yükselen dumanlar Yangına uçakla müdahale edilmesi Yangının sıçradığı alanların alev almas ADANA - Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yanan alandan yükselen dumanlar
Yangına uçakla müdahale edilmesi
Yangının sıçradığı alanların alev almas ADANA - Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın