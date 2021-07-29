Son dakika haberleri: Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)
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Son dakika haberleri: Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)

Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Yanan alandan yükselen dumanlar Yangına uçakla müdahale edilmesi Yangının sıçradığı alanların alev almas ADANA - Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yanan alandan yükselen dumanlar

Yangına uçakla müdahale edilmesi

Yangının sıçradığı alanların alev almas ADANA - Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. (2)

Son dakika haberleri: Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)
Son dakika haberleri: Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)
Son dakika haberleri: Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)
Son dakika haberleri: Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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Son dakika haberleri: Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2) - Haberler
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