Son dakika haberleri: Alaçam'da kış lastiği ve zincir uygulaması
Gelen son dakika haberine göre Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekipleri, kış lastiği ve zincir denetimi yaptı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekipleri, kış lastiği ve zincir denetimi yaptı.
İlçe Jandarma Komutanlığı trafik sorumluluk bölgesinde bulunan, Alaçam – Kızlan kara yolunda yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Esentepe Mahallesi'nde uygulama yapan jandarma trafik ekipleri, zor anlar yaşayan sürücülere zincir takma konusunda da yardımcı oldu.
Kızlan mevkisine gidecek sürücülerin araçlarını kontrol eden ekipler, kış lastiği ve zinciri takılı olmayanların geçmesine izin vermedi.
Jandarma trafik ekipleri, vatandaşlardan olumsuz durum yaşanmaması ve olası trafik kazalarına karşı dikkatli ve duyarlı olunmasını istedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol