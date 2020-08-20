Son dakika haberleri... AKÜ kampüsünde çıkan ot yangını söndürüldü Gelen son dakika haberine göre Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer kampüsünde çıkan ot yangını itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer kampüsünde çıkan ot yangını itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Mühendislik Fakültesi yanında bulunan otluk alanda yangın çıktı.

Durumun fark edilmesi üzerine olay 112 ekiplerine bildirildi. Üniversite güvenlik görevlilerinin yangın tüpleri ile müdahale etmesine rağmen otların kuru olmasından dolayı yangına tüpler etkisiz kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa bir çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangının bölgeden geçen yüksek gerilim hattı telinin, kopmasından kaynaklandığı ileri sürüldü.

Kaynak: AA