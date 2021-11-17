Son dakika haberleri: Aksigorta acenteleri Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile kazanmaya devam edecek - Haberler
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Son dakika haberleri: Aksigorta acenteleri Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile kazanmaya devam edecek

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Aksigorta acenteleri Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile kazanmaya devam edecek

Son dakika gelişmesine göre Aksigorta, yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yeni iş üretimlerinde minimum koşulları sağlayan tüm acentelerine ek komisyon ve başarı rüzgarı ile destek oluyor.

Aksigorta, yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yeni iş üretimlerinde minimum koşulları sağlayan tüm acentelerine ek komisyon ve başarı rüzgarı ile destek oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hayata geçirdiği yeni hizmet ve uygulamalarla müşterilerinin ve iş ortaklarının yanında olmaya devam eden Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, yılın son çeyreğinde hazırladığı kampanya ile acentelerinin kazancına yardımcı oluyor.

Aksigorta'nın Türkiye genelindeki 3 bini aşkın acentesine yönelik olarak hazırlanan kampanyada, 31 Aralık 2021'e kadar gerçekleştirilecek Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yeni iş üretimlerine ek komisyon kazandırmanın yanında son çeyrek seyahat kampanyasında geçerli olacak bir "başarı rüzgarı" da hediye edilecek.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri

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