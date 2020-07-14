Son dakika haberleri | Akşener: "(Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlama) Evlatlarımızı tehlikeye atanları bulun,...
Son dakika haberi: İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantı salonuna gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
14.07.2020 10:09 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:53
İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantı salonuna gelişi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (1)
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Kaynak: AA