Son dakika haberleri! Akseki'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı (2)

Bir son dakika haberine göre Yangının çıktığı ormanlık alan Helikopterlerin yangına müdahalesi Arozözler ve orman ekiplerinin çalışması ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 25 hektar ormanlık alan zarar gördü.