Son dakika haberleri! Akseki'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı (2)
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Son dakika haberleri! Akseki'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı (2)

Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Yangının çıktığı ormanlık alan Helikopterlerin yangına müdahalesi Arozözler ve orman ekiplerinin çalışması ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 25 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangının çıktığı ormanlık alan

Helikopterlerin yangına müdahalesi

Arozözler ve orman ekiplerinin çalışması ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 25 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Son dakika haberleri! Akseki'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı (2)
Son dakika haberleri! Akseki'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı (2)
Son dakika haberleri! Akseki'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı (2)
Son dakika haberleri! Akseki'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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