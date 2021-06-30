Son dakika haberleri! Akseki'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı (2)
Bir son dakika haberine göre Yangının çıktığı ormanlık alan Helikopterlerin yangına müdahalesi Arozözler ve orman ekiplerinin çalışması ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 25 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Yangının çıktığı ormanlık alan
Helikopterlerin yangına müdahalesi
Arozözler ve orman ekiplerinin çalışması ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 25 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur