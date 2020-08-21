Son dakika haberleri... Akseki'de çocuklar için portatif yüzme havuzu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Akseki'de çocuklar için portatif yüzme havuzu

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'nın Akseki ilçesinde çocuklar için portatif yüzme havuz oluşturuldu.

Son dakika haberleri... Akseki'de çocuklar için portatif yüzme havuzu
21.08.2020 19:03 | Son Güncelleme: 21.08.2020 19:43

Antalya'nın Akseki ilçesinde çocuklar için portatif yüzme havuz oluşturuldu.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, havuzun açılışında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evde sıkılan çocuklar için hem eğiten hem de eğlendiren bir alan oluşturduklarını söyledi.

Havuzda çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi verileceğini dile getiren Özkan, çocukların sıcak havada havuza girerek serinleme imkanı da bulacaklarını kaydetti.

Havuzun temizliğinin sürekli kontrol edileceğini, hijyen kurallarından asla taviz verilmeyeceğini belirten Özkan, ailelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını havuza gönderebileceğini bildirdi.

Antalya Gençlik ve Spor Müdür Vekili Yavuz Gürhan da Gençlik ve Spor Bakanlığınca havuzu olmayan yerlere portatif havuz gönderildiğini kaydetti.

Havuzda hem çocuklara hem de yetişkinlere yüzme eğitimi verileceğini dile getiren Gürhan, eğitimlerin salgın tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirileceğini söyledi. Gürhan, havuzun oluşturulmasında destek veren Belediye Başkanı Özkan'a teşekkür etti.

Açılışa, Akseki Kaymakamı Volkan Hülür ile vatandaşlar katıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu 3. Sayfa
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Yabancı uyruklu kadın, ünlü iş adamının evinde ölü bulundu 3. Sayfa
Yabancı uyruklu kadın, ünlü iş adamının evinde ölü bulundu
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı Ekonomi
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti 3. Sayfa
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan 'Yeni bir dönem' vurgusu Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan "Yeni bir dönem" vurgusu
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Politika
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası kısıtlama sinyali verdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası kısıtlama sinyali verdi
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeri
Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeri
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum
Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Düğün konvoyuna çarpıp zincirleme kazaya sebep olan kamyon sürücüsü, damadın saldırısına uğradı
Düğün konvoyuna çarpıp zincirleme kazaya sebep olan kamyon sürücüsü, damadın saldırısına uğradı
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Arabanın lastiğini patlatan hırsızlar, yardım etme bahanesiyle sürücünün 130 bin lirasını çaldılar
Arabanın lastiğini patlatan hırsızlar, yardım etme bahanesiyle sürücünün 130 bin lirasını çaldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
Tekstil fabrikasında 155 işçinin 43'ünde koronavirüs tespit edilince çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında 155 işçinin 43'ünde koronavirüs tespit edilince çalışanlar karantina altına alındı
Tatil cenneti Marmaris'in sokaklarını aç kalan domuz sürüleri işgal etti
Tatil cenneti Marmaris'in sokaklarını aç kalan domuz sürüleri işgal etti
Bayern Münih, UEFA kulüpler sıralamasında Real Madrid'i geçip zirveye oturdu
Bayern Münih, UEFA kulüpler sıralamasında Real Madrid'i geçip zirveye oturdu
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce 'Su testisi su yolunda kırılır' diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Mikonos'ta kavgaya karışıp tutuklanan Manchester United'lı Harry Maguire, mahkemeye çıkarılacak
Mikonos'ta kavgaya karışıp tutuklanan Manchester United'lı Harry Maguire, mahkemeye çıkarılacak
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek
Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Yeşim Salkım Sertab Erener Engin Altan Düzyatan
Spor Jose Sosa Can Bartu Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Fatih Bakan Doğalgaz Karadeniz
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Akseki'de çocuklar için portatif yüzme havuzu - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 20:12:02. #1.15#
title