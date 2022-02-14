Son dakika haberleri... Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Ekipler, yaptıkları istihbarat çalışmaları kapsamında Ali Y. isimli kişinin ilçeye uyuşturucu madde getirerek piyasaya süreceğini tespit etti.

Ekipleri şüpheliyi Akşehir'de bir otelden çıkarken yakaladı.

Gözaltına alınan Ali Y'nin üzerinde 2 fişek halinde metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının arama kararıyla şüphelinin kaldığı otel odasında yapılan aramada ise 7 gram metamfetamin, 106 adet nepitin hap, 15 adet suboxone hap, 3 gram sisi diye tabir edilen uyuşturucu madde, bir adet uyuşturucu kullanmaya yarayan pet şişe, 4 adet enjektör ve bir miktar suç geliri para ele geçirildi.

Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi.