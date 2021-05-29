Son dakika haberleri... Akşehir'de trafik kazası: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Akşehir'de trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberleri... Akşehir'de trafik kazası: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Konya'nın Akşehir ilçesinde hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Şaban Arı (40) yönetimindeki 42 UP 828 plakalı hafif ticari araç, Akşehir'den Atakent Mahallesi istikametine seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kiraz bahçesine girerek takla attı.

Kazada, sürücü ile aynı araçta bulunan Habibe Arın (37) ve Z.S.A. (7) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Şaban Arı yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Arda Turan Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Akşehir'de trafik kazası: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 23:07:40. #1.16#

title