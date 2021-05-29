Son dakika haberleri... Akşehir'de trafik kazası: 3 yaralı
Bir son dakika haberine göre Konya'nın Akşehir ilçesinde hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Şaban Arı (40) yönetimindeki 42 UP 828 plakalı hafif ticari araç, Akşehir'den Atakent Mahallesi istikametine seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kiraz bahçesine girerek takla attı.
Kazada, sürücü ile aynı araçta bulunan Habibe Arın (37) ve Z.S.A. (7) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Şaban Arı yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun