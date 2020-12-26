Son dakika haberleri! Akşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen materyaller ile imitasyon malzemeler ele geçirildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen materyaller ile imitasyon malzemeler ele geçirildi.

B.S'nin, Kileci Mahallesi'ndeki evinde tarihi eser ve imitasyon malzemeler olduğu ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, evde arama yaptı.

Aramada, çeşitli figürlü 212 kurşun, 16 hayvan dişi, 190 gram gümüş, 2'şer kilogramlık 2 büyük kurşun kalıp, çeşitli figürlü 44 pirinç kalıp, 15 alçı kalıp, 2 insan figürü ve 1 eski kandil ele geçirildi.

Tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen materyaller ile imitasyon malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun