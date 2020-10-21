Son dakika haberleri | Aksaray merkezli 9 ilde FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanmasına" operasyon
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Son dakika haberleri | Aksaray merkezli 9 ilde FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanmasına" operasyon

21.10.2020 14:47 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:51
Son dakika haberleri | Aksaray merkezli 9 ilde FETÖ'nün

Son dakika gündem haberi... Aksaray merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Aksaray merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlenen, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Aksaray merkezli Konya, Niğde, Mersin, Adana, Ankara, Kayseri, İzmir ve Çanakkale'de operasyon düzenlendi.

Farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 17 zanlı yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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