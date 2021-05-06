Son dakika haberleri: Aksaray'daki motosiklet kazaları mobese kameralarında
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Son dakika haberleri: Aksaray'daki motosiklet kazaları mobese kameralarında

Son dakika haberleri: Aksaray'daki motosiklet kazaları mobese kameralarında
Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... AKSARAY Emniyet Müdürlüğü, motosiklet kazalarına dikkat çekmek için kısıtlamadan muaf olan motosikletli kuryelere yelek dağıtırken, motosikletlerin karıştığı kazalara ait mobese görüntülerini basınla paylaştı.

AKSARAY Emniyet Müdürlüğü, motosiklet kazalarına dikkat çekmek için kısıtlamadan muaf olan motosikletli kuryelere yelek dağıtırken, motosikletlerin karıştığı kazalara ait mobese görüntülerini basınla paylaştı. 

İl Emniyet Müdürlüğü, her yıl 1-7 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Karayolları Trafik Haftası' nedeniyle farkındalık oluşturmak için kısıtlamadan muaf olan motosikletli kuryelere yelek dağıttı. Ardından da kentin farklı bölgelerinde meydana gelen motosiklet kazalarının görüntüleri basınla paylaşıldı. Görüntülerde, kavşakta kırmızı ışığın yanması sonucu duran motosiklete otomobilin arkadan çarpması, yine başka bir kazada ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsünün otomobile çarpması ile kavşakta sola dönmek isteyen otomobile çarpan motosiklet yer aldı.


Son dakika haberleri: Aksaray'daki motosiklet kazaları mobese kameralarında
Son dakika haberleri: Aksaray'daki motosiklet kazaları mobese kameralarında
Son dakika haberleri: Aksaray'daki motosiklet kazaları mobese kameralarında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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