Son dakika haberleri: Aksaray'da yıkılan kerpiç duvarın altında kalan yaşlı kadın öldü
AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Aksaray'da onarmaya çalıştığı kerpiç duvarın yıkılması sonucu altında kalan yaşlı kadın, hayatını kaybetti.
AKSARAY (AA) - Aksaray'da onarmaya çalıştığı kerpiç duvarın yıkılması sonucu altında kalan yaşlı kadın, hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Altınkaya köyünde yaşayan Sultan Ay (80), müstakil evinin zarar gören kerpiç duvarını onarmak istedi.
Çalışma sırasında duvarın bir bölümü Ay'ın üzerine yıkıldı.
Ay'ın göçüğün altında hareketsiz yattığını görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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