Son dakika haberleri | Aksaray'da uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberlerine göre Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi tutuklandı.
10.08.2020 16:35 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:19
Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi tutuklandı.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında ihbar üzerine takip ettikleri bir otomobili Aksaray- Adana karayolu uygulama noktasında durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada gizli bölmelerde paketlere sarılmış 42 kilo 980 gram esrar ele geçirildi.
Otomobil sürücü Burhan Y.(36), uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçuyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burhan Y., tutuklandı.
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Kaynak: AA