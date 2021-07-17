Son dakika haberleri! Aksaray'da "Sosyal Mağaza Otobüsü" Kurban Bayramı öncesinde çocukları sevindiriyor
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Son dakika haberleri! Aksaray'da "Sosyal Mağaza Otobüsü" Kurban Bayramı öncesinde çocukları sevindiriyor

Son dakika haberleri! Aksaray'da 'Sosyal Mağaza Otobüsü' Kurban Bayramı öncesinde çocukları sevindiriyor
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Aksaray Belediyesinin "Sosyal Mağaza Otobüsü" Kurban Bayramı öncesinde mahalle ve köylerde çocuklar başta olmak üzere her yaştan vatandaşa giysi desteğinden saç kesimine kadar her türlü imkanı sağlıyor.

Aksaray Belediyesinin "Sosyal Mağaza Otobüsü" Kurban Bayramı öncesinde mahalle ve köylerde çocuklar başta olmak üzere her yaştan vatandaşa giysi desteğinden saç kesimine kadar her türlü imkanı sağlıyor.

Merkeze bağlı mahalle ve köyleri dolaşan otobüse gelen çocuk ve gençler, pantolondan ayakkabıya, tişörtten monta binlerce giysiden beğendiğini alıyor. İkramların ardından belediye berberleri ve kuaförleri tarafından saç bakımı ve kesimi yapılan vatandaşlar, bayrama hazırlanıyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AA muhabirine, sosyal belediyecilik anlamında, "Sosyal Mağaza Otobüsünü" dizayn ettiklerini söyledi.

"Otobüsün içerisinde binlerce kıyafet var"

Otobüsün her gün bir mahalle ve köyü ziyaret ettiğini belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"Gittikleri yerlerde gençler ile çocuklar başta olmak üzere her yaştan vatandaşa hizmet veriyoruz. Otobüsün içerisinde binlerce kıyafet var. Ayakkabısından tişörtüne, pantolondan montuna varıncaya kadar tüm kıyafetler otobüsün içerisinde mevcut. Gelen vatandaşımız kendine uygun kıyafeti otobüsten alıyor. Sadece kıyafetle de kalmıyor bu hizmetimiz. Belediyede istihdam ettiğimiz kuaförler de bu projenin içerisinde. Giysisini alan vatandaşlarımızın saç kesimlerini ve bakımlarını da yapıyoruz."

"Güzel geri dönüşler alıyoruz"

Dinçer, projedeki amaçlarının belediyeyle vatandaşın yakınlaşmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Projemizi kent geneline yaymayı planlıyoruz. Sosyal belediyecilik, önemli bir çalışma alanı. Bu gibi projelerle daha da güçlendireceğiz. Sosyal Mağaza Otobüsümüz çok güzel bir işe vesile oluyor. Güzel geri dönüşler alıyoruz." dedi.

Son dakika haberleri! Aksaray'da 'Sosyal Mağaza Otobüsü' Kurban Bayramı öncesinde çocukları sevindiriyor
Son dakika haberleri! Aksaray'da 'Sosyal Mağaza Otobüsü' Kurban Bayramı öncesinde çocukları sevindiriyor
Son dakika haberleri! Aksaray'da 'Sosyal Mağaza Otobüsü' Kurban Bayramı öncesinde çocukları sevindiriyor
Son dakika haberleri! Aksaray'da 'Sosyal Mağaza Otobüsü' Kurban Bayramı öncesinde çocukları sevindiriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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