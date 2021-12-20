Son dakika haberleri | Aksaray'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü
Son dakika habere göre Aksaray'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
AKSARAY (AA) - Aksaray'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alkol aldıktan sonra 17 Aralık'ta rahatsızlanarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Süleyman Ç. (54) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Süleyman Ç'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzeri aynı hastanenin morguna götürüldü.
Öte yandan, 16 Aralık'ta Kırımlı Mahallesi 144. Cadde'de ikamet eden Erkan P. (56), yakınları tarafından evinde ölü bulunmuş, polis ekipleri Erkan P'nin evinde pet şişe içinde alkol olduğu değerlendirilen madde ele geçirmişti.
Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir-2" operasyonu başlattı
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AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri