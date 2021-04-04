Son dakika haberleri! Aksaray'da miras kavgasında gelinini öldüren ve ev hapsi cezası verilen zanlı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Aksaray'da miras meselesi yüzünden çıkan kavgada, gelinini öldürüp 3 çocuğu ve damadını da yaraladığı iddiasıyla ev hapsi cezasına çarptırılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.