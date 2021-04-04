Son dakika haberleri! Aksaray'da miras kavgasında gelinini öldüren ve ev hapsi cezası verilen zanlı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
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Son dakika haberleri! Aksaray'da miras kavgasında gelinini öldüren ve ev hapsi cezası verilen zanlı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Aksaray'da miras kavgasında gelinini öldüren ve ev hapsi cezası verilen zanlı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Aksaray'da miras meselesi yüzünden çıkan kavgada, gelinini öldürüp 3 çocuğu ve damadını da yaraladığı iddiasıyla ev hapsi cezasına çarptırılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

Aksaray'da miras meselesi yüzünden çıkan kavgada, gelinini öldürüp 3 çocuğu ve damadını da yaraladığı iddiasıyla ev hapsi cezasına çarptırılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

Laleli Mahallesi 4565 Sokak'ta 2 Nisan'da yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Cemal Çınar'a (89) ev hapsi cezası verilmesine savcılık itiraz etti.

İtirazın hakimlikçe kabul edilmesinin ardından zanlı Cemal Çınar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince yeniden gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay

Aksaray'da 2 Nisan'da miras meselesi yüzünden çıkan kavgada, Cemal Çınar (89), bıçakla Muammer, Mustafa, Gülsever, gelini Döndü ve damadı Süleyman Çınar'ı yaralamıştı. Gelin Döndü Çınar, hastanede hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan Cemal Çınar ile tedavisi tamamlanan Muammer, Mustafa ve Gülsever Çınar adliyeye sevk edilmiş, Cemal Çınar nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezasına çarptırılmış, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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