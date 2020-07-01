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Son dakika haberleri: Aksaray'da hayvan aşılaması verimliliği artırdı

Son dakika haberi... Aksaray'da hayvan aşılaması verimliliği artırdı Aksaray'da başlatılan hayvan aşılama kampanyası hızla devam ederken, düzenli aşılamaların karşılığında birçok hastalık yok edilerek hem verimlilik artırıldı, hem de hayvan atığı yüzde 5'lerin altına indi.

01.07.2020 11:38 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:46

Aksaray'da hayvan aşılaması verimliliği artırdı

AKSARAY - Aksaray'da başlatılan hayvan aşılama kampanyası hızla devam ederken, düzenli aşılamaların karşılığında birçok hastalık yok edilerek hem verimlilik artırıldı, hem de hayvan atığı yüzde 5'lerin altına indi.

Küçükbaş hayvancılığın verimliliğinin artırılması, kalitenin artırılması ve topluma sağlıklı et sunmanın en önemli kaynaklarından olan aşılama süreci Aksaray'da tüm hızıyla devam ediyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından gerçekleştirilen aşılamalar tüm köy, kasaba, ilçe olmak üzere kent genelinde sürüyor. Özellikle hayvan hastalıklarına karşı etkin bir mücadele yürüttüklerini belirten Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, "Sağlıklı gıda sağlıklı insan, sağlıklı insan sağlıklı toplum diye biz bu işe baş koyduk. O yüzde özellikle küçükbaş hayvancılıkla kendi alanımızda hayvanlarımızı şap, veba, brusella, koyun keçi vebası, koyun keçi çiçeği, şarbon gibi hem hayvan sağlığını, hayvanlarda ölümü, hayvanlarda yavru atığını ve hayvanlarda et kaybına neden olan, hayvanlardan insana geçen zoonoz hastalığı noktasında da insan sağlığını tehdit eden hastalıklara karşı çok ciddi bir aşılama yapıyoruz tarım taşra teşkilatımızı ile birlikte. Hem brusella, hem şap hem veba, hem koyun keçi çiçeği gibi hastalıklarda belli bir dönemde belli bir periyotta bütün işletmelerde, köylerde, kasabalarda, ilçelerde çok ciddi anlamda aşılama kampanyamız devam ediyor" diye konuştu.

"Aşılamalar ile yavru atığı ve hayvan ölümleri düşürüldü"

Aşılamalarla birlikte hastalıkların yok edildiğini ve yavru atığının da en minimuma çekildiğine dikkat çeken Başkan Aktürk, "Bunun neticesi olarak da artık hayvan ölümleri, yavru atığı çok minimuma indi. Yok denecek kadar az. Hem işletmelerin karlılığı, özellikle insan sağlığı için bu hastalıkları yenmek zorundayız. Hükümetimizden, bakanlığımızdan beklentimiz her ilde, ilçede, köyde, işletmede bu aşıları zorunlu ve ücretsiz olarak yaptırılması ve bu hastalıkların artık Türkiye'nin gündeminden çıkması gerekir. Biz hayvan ithal eden ülke değil hayvan ihraç eden ülke olmak zorundayız. Çünkü Anadolu bir koyunculuk coğrafyasıdır. Bu meralarda, yaylalarda küçükbaş hayvancılık yapmak çok uygundur. Bu hayvan sayılarının artırılması, karkas ağırlığının, süt verimliliğinin artırılması, birim hayvanda en az masraflı, en karlı hayvancılığın yapılması, insanların daha çok üretmesi, hem ülkemizin et ve süt ihtiyacının karşılanması, hem diğer ülkelere ihraç yapılması noktasında çok ciddi anlamda bir başarı sağlar diye düşünüyoruz. Biz bu işe talibiz, bize destek olun yeter" şeklinde konuştu.

"Aşılamalar yavru atığını yüzde 5'in altına düşürdü"

Başkan Aktürk, aşılamaların neticesinde yavru atıklarının çok az seviyelere kadar düştüğünü belirterek, "Küçükbaş hayvancılıkta yavru atığı veterinerler ve bilim adamlarımız tarafından yüzde 10'a kadar normal sayılıyor. Ama biz bu yüzde 10'un anormal rakamlar olduğunu düşünüyoruz. Şu anda ilimizde yavru atığı yüzde 5'in altına düşmüş durumdadır. Bu da bulaşıcı hastalıklara karşı yapılan aşılamalardandır. Özellikle brusella ile ilgili son 15 yılda çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşadık. Ama son birkaç yıldır bu aşıların bir meyvesini gördük ve artık brusellaya bağlı yavru atığına rastlamıyoruz" dedi.

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Son dakika haberleri: Aksaray'da hayvan aşılaması verimliliği artırdı

Kaynak: İHA

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