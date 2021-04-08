Son dakika haberleri: Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan eski komiser yardımcısı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Aksaray'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski komiser yardımcısı, tutuklandı.
Aksaray'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski komiser yardımcısı, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin polis mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Eskil ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheli eski komiser yardımcısı M.A.C. (48) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut