Son dakika haberleri! Aksaray'da dur ihtarına uymayan otomobil çekiciye çarptı: 1 ölü
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Son dakika haberleri! Aksaray'da dur ihtarına uymayan otomobil çekiciye çarptı: 1 ölü

26.10.2020 00:21 | Son Güncelleme: 26.10.2020 00:24
Son dakika haberleri! Aksaray'da dur ihtarına uymayan otomobil çekiciye çarptı: 1 ölü

Son dakika gündem haberi... Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin çekiciye çarpması sonucu sürücü öldü.

Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin çekiciye çarpması sonucu sürücü öldü.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Caddesi'nde polis ekipleri şüpheli üzerine Yasin Yıldırım (26) idaresindeki 68 EH 050 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken Atatürk Bulvarı'nda kavşakta bekleyen Arif İnan Sargın (52) idaresindeki 42 BRZ 22 plakalı çekiciye çarptı.

Olay itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldırım hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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