Son dakika haberleri! Aksaray'da çocuk cesedi ihbarına giden jandarma köpek leşiyle karşılaştı
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Son dakika haberleri! Aksaray'da çocuk cesedi ihbarına giden jandarma köpek leşiyle karşılaştı

Son dakika haberleri! Aksaray'da çocuk cesedi ihbarına giden jandarma köpek leşiyle karşılaştı
Anadolu Ajansı / Hacı Özkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Aksaray'da çocuk cesedi ihbarı üzerine belirtilen adrese giden jandarma ekipleri, kefene sarılmış köpek leşiyle karşılaştı.

Aksaray'da çocuk cesedi ihbarı üzerine belirtilen adrese giden jandarma ekipleri, kefene sarılmış köpek leşiyle karşılaştı.

Alınan bilgiye göre, Eskil ilçesine bağlı Çukuryurt köyündeki eski mezarlığın ağaçlarını sulayan köy bekçisi, yeni kazılmış küçük bir mezar gördü.

Bekçi, çocuk cesedi olabileceği yönünde Eskil Jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Jandarma ekiplerinin kazdığı mezarda, kefene sarılmış köpek leşi çıktı.

Jandarma ekipleri, köpeği oraya kimin gömdüğü araştırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacı Özkan

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