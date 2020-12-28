Son dakika haberleri: Aksaray'da bıçaklı "yol vermeme" kavgası: 1 ölü

Aksaray'da trafikte "yol vermeme" yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aksaray-Adana kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda araçlarıyla seyir halinde olan Yaşar T. ve babası Salim T. ile diğer aracın sürücüsü Abdülkadir Ö. arasında yol vermeme yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdülkadir Ö, Salim T'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Salim T, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli Abdülkadir Ö, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Yaşar T. ve babası Salim T'nin Avusturya'dan memleketleri Aksaray'a ziyarete geldiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut