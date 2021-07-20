Son dakika haberleri... Aksaray'da acemi kasaplar, hastanelik oldu
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Son dakika haberleri... Aksaray'da acemi kasaplar, hastanelik oldu

Son dakika haberleri... Aksaray'da acemi kasaplar, hastanelik oldu
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: AKSARAY'da, Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendisini yaralayan acemi kasaplar, hastanelere başvurdu.

AKSARAY'da, Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendisini yaralayan acemi kasaplar, hastanelere başvurdu. 

Kentte önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesildi. Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu yıl kurbanlığını kendisinin kestiğini belirten İsmail Dölek (60), "Keserken hayvan, elimden kurtuldu ve kolumun iki yerinden bıçak kesti" dedi.Acil servise telefonla konuşarak giren kişi ise kesmek üzere olduğu boğanın kendisine saldırdığını telefonda yakınlarına anlattı.

 


Son dakika haberleri... Aksaray'da acemi kasaplar, hastanelik oldu
Son dakika haberleri... Aksaray'da acemi kasaplar, hastanelik oldu
Son dakika haberleri... Aksaray'da acemi kasaplar, hastanelik oldu
Son dakika haberleri... Aksaray'da acemi kasaplar, hastanelik oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

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