Son dakika haberleri... Aksaray'da acemi kasaplar, hastanelik oldu

Son dakika haberler: AKSARAY'da, Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendisini yaralayan acemi kasaplar, hastanelere başvurdu.

AKSARAY'da, Kurban Bayramı'nın ilk günü kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendisini yaralayan acemi kasaplar, hastanelere başvurdu.

Kentte önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesildi. Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu yıl kurbanlığını kendisinin kestiğini belirten İsmail Dölek (60), "Keserken hayvan, elimden kurtuldu ve kolumun iki yerinden bıçak kesti" dedi.Acil servise telefonla konuşarak giren kişi ise kesmek üzere olduğu boğanın kendisine saldırdığını telefonda yakınlarına anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş