Son dakika haberleri: Aksaray'da 375 litre sahte şarap ele geçirildi: 4 gözaltı

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde 375 litre sahte şarap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkol zehirlenmelerinin önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan inceleme ve araştırmanın ardından ilçeye bağlı Bozcayurt ve Gaziemir köylerindeki bağ evlerine düzenlenen operasyonda, bidonlar içine hazırlanmış satışa hazır 375 litre sahte şarap ele geçirildi.

Ekipler, A.U, A.U, C.A. ve U.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut