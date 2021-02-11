Son dakika haberleri: Aksaray'da 375 litre sahte şarap ele geçirildi: 4 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Aksaray'da 375 litre sahte şarap ele geçirildi: 4 gözaltı

11.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:20
Son dakika haberleri: Aksaray'da 375 litre sahte şarap ele geçirildi: 4 gözaltı

Son dakika haberler: Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde 375 litre sahte şarap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde 375 litre sahte şarap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkol zehirlenmelerinin önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan inceleme ve araştırmanın ardından ilçeye bağlı Bozcayurt ve Gaziemir köylerindeki bağ evlerine düzenlenen operasyonda, bidonlar içine hazırlanmış satışa hazır 375 litre sahte şarap ele geçirildi.

Ekipler, A.U, A.U, C.A. ve U.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Faik Öztrak Meral Akşener Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Hüner Coşkuner Nesrin Cavadzade
Spor Arda Turan Deniz Türüç Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Aksaray'da 375 litre sahte şarap ele geçirildi: 4 gözaltı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 14:20:53. #1.16#
title