Son dakika haberleri | Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberleri | Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi öldü

Son dakika haberleri | Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi öldü
AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

İbrahim Ergün idaresindeki 68 DP 674 plakalı otomobil ile gurbetçi Nuri Bal yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil merkeze bağlı Hatipoğlu köyü yolunda çarpıştı.

Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kara yolunu trafiğe kapattı.

Kazada, sürücüler ile Ergün'ün kullandığı otomobildeki, eşi Semiha, kızları Rümeysa (12), Leyla, Aysel ve torunu Ceyda Ergün (14) hayatını kaybetti.

Cenazeler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Son dakika haberleri | Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi öldü

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AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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