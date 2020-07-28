Son dakika haberleri! Aksaray Belediyesi'nden kurban kesimi hazırlıkları
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Son dakika haberleri! Aksaray Belediyesi'nden kurban kesimi hazırlıkları

Son dakika habere göre Aksaray Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurban satış ve kesim işlemleri için düzenleme yaptı.

Son dakika haberleri! Aksaray Belediyesi'nden kurban kesimi hazırlıkları
28.07.2020 15:55 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:58

Aksaray Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurban satış ve kesim işlemleri için düzenleme yaptı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak vatandaşların huzur ve güven içerisinde kurban ibadetlerini yerine getirmeleri ve bayram geçirmeleri için hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

Belediye olarak 9 noktayı kurban kesim alanı olarak belirlediklerini vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:

"Kurban satışlarımız Aksaray Ticaret Borsası yanındaki modern hayvan pazarında yapılıyor.

Kurban satış noktasında kurbanlık hayvanların belge ve sağlık kontrolleri belediye veteriner hekimler tarafından kontrol ediliyor. Ayrıca kurban satış ve kesim noktalarında yaşanacak olası trafik yoğunluğunu önlemek için tedbirler alındı. Temizlik ekipleri, bayram boyunca kurban kesim alanlarında oluşan atıkları sık sık temizleyecek. Aksaray Belediyesi ekipleri her yıl alınan tedbirlere ilave olarak bu yıl kurban kesim alanlarında pandemi tedbirleri kapsamında olası hastalık risklerine karşı her gün temizlik ve dezenfekte çalışması yapacak. Ayrıca kurban kesim noktalarında maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyma konusunda vatandaşlar uyarılacak.

Belediye tarafından belirlenen kurban kesim yerleri dışında, park, cadde, sokak, meydan, yol gibi kamuya açık yerlerde kurban kesimi gerçekleştirenler hakkında yasal işlem başlatılacak. Her Kurban Bayramında olduğu gibi bu bayramda da sahibin elinden kaçan kurbanlıklar için önlemini aldı. Bayramda kaçan kurbanlar için belediyede 2 ekip hazır olarak bekleyecek. Salgın tedbirlerini elden bırakmadan kurallara uyarak daha nice güzel bayramlarda hep birlikte buluşmayı ümit ediyoruz. Rabbim yapacağımız ibadetleri kabul ve makbul eylesin."

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Kaynak: AA

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