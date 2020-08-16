Son dakika haberleri: AKSARAY 30 yıldır tarhana üretip satarak çocuklarını okuttular
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Son dakika haberleri: AKSARAY 30 yıldır tarhana üretip satarak çocuklarını okuttular

Son dakika gündem haberi: 30 yıldır tarhana üretip satarak çocuklarını okuttularAKSARAY'IN Ortaköy ilçesinde yaşayan Nurten (57) ve eşi Zeki Başçeşme (63) çifti 30 yıldır el birliğiyle ürettikleri tarhanaları satarak, 3 çocuklarını da okutmanın gururunu yaşıyor.

16.08.2020 10:22 | Son Güncelleme: 16.08.2020 10:31

30 yıldır tarhana üretip satarak çocuklarını okuttular

AKSARAY'IN Ortaköy ilçesinde yaşayan Nurten (57) ve eşi Zeki Başçeşme (63) çifti 30 yıldır el birliğiyle ürettikleri tarhanaları satarak, 3 çocuklarını da okutmanın gururunu yaşıyor. Çocuklarını okutmak için ant içtiğini söyleyen Nurten Başçeşme, "Kadınlar sizden rica ediyorum hiç durmayın çalışın. Bende çalışarak çocuklarımı okutuyorum" dedi.

Tarladan toplanan buğday, ilk önce değirmenlerde öğütülüp kabuğundan ayrıldıktan sonra yıkanıyor ve odun ateşinde kaynatılıyor. Bez çuvallar içinde bekletilen yoğurt ve kaynamış buğday, daha sonra küçük bezeler halinde evlerin bahçesine kurdukları seraya tek tek serilerek kurutulmaya bırakılıyor. 30 yıldır eşi Zeki Başçeşme ile yaptıkları tarhanaları satarak geçimlerini sağladıklarını söyleyen Nurten Başçeşme yıllardır yaptıkları tarhanayı şöyle anlattı: "Akşamdan buğday yarmasını kazanlara ıslatıyorum. Sabahlar ıslattığım buğday yarmalarını 4-5 kere yıkıyorum. Daha sonra tandırda pişiriyorum. Soğuttuktan sonra yoğurt ile mayalıyorum. İki gün mayalı durduruyorum. Daha sonra serada eşimle birlikte tek tek yapıyoruz. Kuruduktan sonra paketliyorum Türkiye'nin her tarafına gönderiyorum."

'BEN OKUYAMADIM, ÇOCUKLARIMI OKUTACAĞIM DİYE ANT İÇTİM'

Tarhana satarak 3 çocuğunu da okutup, iş sahibi olduklarını söyleyen Nurten Başçeşme "Eşim ile birlikte 3 tane çocuk okuttuk. Kadınlar sizden rica ediyorum hiç durmayın çalışın. 3 tane çocuk okuttum birisi öğretmen, birisi bankada memur diğeri de adliyede katip oldu. En küçük oğlum ise doğalgaz petrol mühendisliği okuyor. Bende çalışarak çocuklarımı okutuyorum. Bu yüzden kadınlar hiç boş durmasın. Çalışsınlar, eşlerine yardımcı olsunlar. Tek isteğim yavrularını okutsunlar. Okuyanın kimseye zararı yok. Devletimize de milletimize de yararı var. Ben 5'inci sınıfa kadar okudum. Annem babam beni okutmadı. Bende çocuklarımı okutacağım diye ant içmiştim. Şimdi hepsini okuttum birisi de yolda, inşallah onu da okutacağım" dedi.

'3 AYLIK SEZONDA 1 TON TARHANA ÜRETİYORUZ'

Gece gündüz çalışarak tarhana sezonunda 1 ton ürün elde ettiklerini anlatan Zeki Başçeşme, "Taleplere çok yetişemiyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Eşimle birlikte yoğurdu hazırlayıp, tarhanayı pişiriyoruz. Bir seranın içerisinden 120 kilogram tarhana çıkıyor. Talep çok olunca toptancılarımıza veriyoruz. Hem de kendimiz satıyoruz. Tarhana sezonu her yılın Temmuz ayında başlar Eylül ayında da biter. Sezon içerisinde yaklaşık 1 ton civarında tarhana elde ediyoruz" diye konuştu.

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Son dakika haberleri: AKSARAY 30 yıldır tarhana üretip satarak çocuklarını okuttular

Kaynak: DHA

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