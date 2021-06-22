Son dakika haberleri: Akrabasının cenazesini beklerken canından oldu
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Son dakika haberleri: Akrabasının cenazesini beklerken canından oldu

Son dakika haberleri: Akrabasının cenazesini beklerken canından oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Diyarbakır'da akrabasının cenazesini bekleyen bir kadın, su almak için karşıya geçtiği sırada hızla ilerleyen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da akrabasının cenazesini bekleyen bir kadın, su almak için karşıya geçtiği sırada hızla ilerleyen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü olay yerinden kaçarken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akrabasının cenazelerini bekleyen aile yol kenarında beklemeye başladı. Aile fertlerinden 52 yaşındaki Bircan Bayer, su almak için karşıya geçmek isterken aşırı hız yapan 34 DMU 031 plakalı pikabın çarpması sonucu yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 34 DMU 031 plakalı araç sürücüsü ise olayın ardından bölgeden kaçtı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Son dakika haberleri: Akrabasının cenazesini beklerken canından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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