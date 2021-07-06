Son dakika haberleri! Akrabasını defalarca bıçaklayarak öldürdü
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Son dakika haberleri! Akrabasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberleri! Akrabasını defalarca bıçaklayarak öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman'da akrabasının bıçak darbeleri ile hayatını kaybeden kişinin uğradığı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Adıyaman'da akrabasının bıçak darbeleri ile hayatını kaybeden kişinin uğradığı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük beldesinde hafta sonu meydana geldi. Hasan Cankara (67) yolda yürürken yanına yaklaşan amcasının oğlu Orhan C.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Cebinden çıkarttığı bıçakla ilk darbeyi vuran cinayet zanlısı, yere düşen akrabasını defalarca bıçakladı. Yerden kalkan ve kaçmaya çalışan akrabasının peşine düşen cinayet zanlısı, şahsı bıçaklamaya devam etti. Müdahale etmeye çalışan vatandaşları da kendisine yaklaştırmayan zanlının daha sonra elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alarak ağır yaralanan Hasan Cankara Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Cankara kurtarılamadı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan olayın zanlısı, adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın, iki akraba arasındaki husumetten kaynaklandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberleri! Akrabasını defalarca bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haberleri! Akrabasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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