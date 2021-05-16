Son dakika haberleri... Akrabalar arasında kavga: 1 Yaralı, 3 gözaltı
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Son dakika haberleri... Akrabalar arasında kavga: 1 Yaralı, 3 gözaltı

Son dakika haberleri... Akrabalar arasında kavga: 1 Yaralı, 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Adıyaman'da, akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Adıyaman'da, akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi 100. Yıl İlkokulu yakınlarında akrabalar arasında bir birine bağırma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve taşların kullanıldığı kavgada V.M., isimli kişi başına aldığı sopa darbeleri sonucu yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili 3 şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberleri... Akrabalar arasında kavga: 1 Yaralı, 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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