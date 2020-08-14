Son dakika haberleri! Akrabalar arasında arazi sınırı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri: Akrabalar arasında arazi sınırı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, akrabalar arasında arazi sınırı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
14.08.2020 01:32 | Son Güncelleme: 14.08.2020 02:08
Akrabalar arasında arazi sınırı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, akrabalar arasında arazi sınırı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
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Kaynak: DHA