Son dakika haberleri! AKO Grup, lojistik altyapısını düzenli yatırımlarla güçlendiriyor

AKO Grup, bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, AKO Akü, Ako Jant ve AKO Lastik Kaplama şirketlerinin ticari hacminde düzenli yatırımlarla elde ettiği artışı, güçlü lojistik altyapısı ile destekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yerli sermayeli sanayi gücü AKO Grup (Abdulkadir Özcan AŞ), bünyesinde yer alan Petlas, AKO Akü, Ako Jant ve AKO Lastik Kaplama şirketlerinde bugüne dek gerçekleştirdiği yatırımların meyvesini, ticaret hacmindeki güçlü artışla topluyor.

Üretimle büyüyen AKO Grup, ciro artışına paralel fabrikaların üretim ve lojistik ihtiyaçları doğrultusunda lojistik altyapısına da düzenli yatırımlar yapıyor. Yurt içi ve karayolu ile ihracat gerçekleşen yurt dışı pazarlarındaki büyümeye yönelik lojistik altyapıyı güçlendirme hedefiyle yapılan bu yeni yatırımlarla AKO Lojistik Birimi envanterine katıldı. AKO Lojistik araç parkı yeni satın alınan 25 TIR ile filosunu 175 adet çekici ve dorseden oluşan dev bir filoya dönüştürmüş oldu.

120 farklı ülkeye ihracat

Petlas, kendi geliştirdiği yüksek teknolojili ürünlerle dünya pazarlarında büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin dört bir yanında, 800'ü aşkın bayisi ile faaliyet gösteren Petlas'ın 6 kıtada 120 farklı ülkeye yayılan ihracat pazarları arasında, ABD, Almanya, İtalya gibi büyük ölçekli otomotiv endüstri ve pazarına sahip ülkeler de yer alıyor.

Üretim odaklı diğer AKO Grup şirketleri AKO Akü ve AKO Jant da yurt içi ve ihracat pazarlarındaki güçlü hacim artışını sürdürüyor. Bu artış doğrultusunda, Türkiye'nin dört bir yanına ve dünya pazarlarına ulaşan ürünlerin sevkiyatlarına ve üretim şirketlerinin ihtiyaçlarına yönelik lojistik hizmetleri, Petlas Kırşehir fabrikasında yerleşik AKO Lojistik Birimi tarafından yönetiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, AKO Grup'un, üretim şirketlerinin ihtiyaçları doğrultusunda lojistik altyapısını da düzenli yatırımlarla sürekli geliştirildiğini belirti.

Bu yatırımlar çerçevesinde AKO Lojistik araç parkının, yeni satın alınan 25 adet Mercedes Actros 1848 TIR çekicisiyle daha da büyütüldüğünü aktaran Özcan, "AKO Lojistik Birimi envanterimize giren bu 25 araç, yurt içi ve karayolu ile ihracat gerçekleşen yurt dışı pazarlarındaki büyümeye yönelik lojistik altyapıyı güçlendirme hedefiyle satın alındı." ifadelerini kullandı.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri

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