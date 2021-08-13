Son dakika haberleri | AKO Grup, 800 milyon dolar yatırımla cirosunu yüzde 150 artırdı

Son dakika haberleri... AKO Grup'un 2020 yılında toplam cirosu yüzde 150 artışla 4 milyar TL düzeyine ulaşırken, ciro artışında Türkiye genelinde ilk üç sırada yer aldı.

AKO Grup'un 2020 yılında toplam cirosu yüzde 150 artışla 4 milyar TL düzeyine ulaşırken, ciro artışında Türkiye genelinde ilk üç sırada yer aldı.

AKO Grup'tan yapılan açıklamada, AKO Grup'un artan yatırımlarının ciro artışını oldukça olumlu etkilediği belirtildi.

Bünyesinde yer alan şirketlerde bugüne dek 800 milyon dolar düzeyinde yatırım gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, "Capital 500 araştırmasına göre, AKO Grup'un toplam cirosu, 2020 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 150 artış gösterdi ve 4 milyar TL düzeyine ulaştı. AKO Grup, ciro artışına göre yapılan sıralamada da Türkiye genelinde ilk üçte yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, AKO Grup'un bünyesinde bulunan PETLAS'ın, dünyanın en geniş kapsamlı marka değeri veritabanı olarak tanımlanan Brand Finance'nin Türkiye'nin en değerli ve en güçlü markaları 2021 raporunda, yerini 11 sıra yukarı taşıyarak 59. sıra yükseldiği belirtildi.

PETLAS'ın, İstanbul Sanayi Odası'nın "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" sıralamasında, 82. sıraya yükselttiği ifade edilen açıklamada, küresel sağlık krizinin tüm dünyada marka performanslarını olumsuz etkilediği bir dönemde, marka değerini de yükselttiği kaydedildi.

Açıklamada, PETLAS'ın, lastik sektöründe sıralamadaki yerini en fazla yükselten marka olduğu belirtildi.

"Ciro artışını, düzenli yatırımlarla yeniden sanayi gücümüze kanalize ediyoruz"

AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi Safa Özcan, konuya ilişkin açıklamasında, AKO Grup'un temel önceliğinin, organizasyonel ve endüstriyel yatırımlar ve marka yatırımlarıyla ülke ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

2005 yılında devraldıkları, yerli sermaye, yerli Ar-Ge ve mühendislik, yerli üretim gücü ile PETLAS bünyesinde bugüne dek 700 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini bildiren Özcan, şunları kaydetti:

"Bu rakama grubumuz bünyesinde yer alan diğer sanayi şirketlerimize yapılan yatırımlar da eklendiğinde, AKO Grup yatırımlarının toplamı 800 milyon dolar düzeyine geliyor. Şirketlerimizin yüksek rekabet gücü, başarılı iş sonuçlarına ve güçlü ciro büyümesine yansıyor. Ciro artışını, düzenli yatırımlarla yeniden sanayi gücümüze kanalize ediyoruz. Ülkemiz ekonomisine katkılarımızı, artırarak sürdürme azmindeyiz."

Açıklamada, AKO Grup şirketlerinden AKO Jant bünyesinde, üretim kapasitesini ikiye katlayacak 5 milyon dolar düzeyindeki yatırım programının martta tamamlandığı ifade edildi.

AKO Jant'ın, 2021 yılının ilk altı ayında cirosunu, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 100 artırarak 20 milyon dolar düzeyinde gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, bir diğer AKO Grup şirketi olan AKO Akü'nün de 2020 yılında elde ettiği yüzde 60'lık büyüme performansını 2021 yılında da devam ettirip, cirosunu 50 milyon doların üzerine çıkarmayı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, AKO Grup'un, çevreye saygılı temiz enerji prensibiyle üretim tesislerini Güneş Enerji Santralleri (GES) ile donattığı kaydedilerek, "AKO Grup, tüm sanayi şirketlerinde 35 milyon dolarlık yatırımla 2 yıl içinde tüm üretim tesislerinde toplam enerji tüketiminin dörtte birini güneş enerjisinden elde etmeyi planlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan