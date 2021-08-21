Son dakika haberleri... Akka'da gözaltındaki Filistinlilere destek yürüyüşü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Filistinliler, Mayıs ayında Kudüs ve Gazze'ye destek gösterilerinde gözaltına alınanlara destek için İsrail'in kuzeyindeki Akka kentinde yürüyüş düzenledi.