Son dakika haberleri... Akıntıya kapılan çocuk boğulmaktan son anda kurtuldu

Son dakika haberleri: Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde serinlemek için denize giren 15 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde serinlemek için denize giren 15 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Yardımına koşan vatandaşlar boğulmaktan son anda kurtardı.

Alınan bilgilere göre, 15 yaşındaki Miraç Türkoğlu, Alaplı Balıkçı barınaklarının olduğu Liman mevkiinde serinlemek için denize girdi. Kıyıdan uzaklaşan çocuk, akıntıya kapılarak, suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar çocuğu kurtarmak için denize atladı. Boğulma tehlikesi geçiren çocuk vatandaşlar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Olay esnasında çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine ihbarlar üzerine 112 ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçiren Miraç'a ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalesi yapılan Miraç ambulans ile Kdz. Ereğli ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldıran çocuğun tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı