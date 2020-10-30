Son dakika haberleri | Akıncı Üssü darbe girişimi davasında sanıkların mütalaaya karşı savunması tamamlandı

Son dakika haberleri... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezini (HKHM) ele geçirmekle suçlanan eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Savunma ve Komuta Kontrol Daire Başkanı tuğgeneral Kemal Mutlum, esasa ilişkin savunmasını tamamladı.

Duruşmaya Sincan 2 No'lu F Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Mutlum, üzerine atılı suçlamayı reddetti, darbeyle uzaktan yakından alakasının bulunmadığını öne sürdü.

Hava Kuvvetleri Harekat Merkezini ele geçirip darbenin koordinasyonuna ilişkin faaliyet yürütmesinin söz konusu olmadığını savunan Mutlum, buraya başka general olmadığı için saat 18.00 civarında Tunceli bölgesinde havada bulunan iki F-16'nın icra edeceği harekatı takip için gittiğini iddia etti.

Mutlum, Harekat Merkezini giriş çıkışa kapattığı iddiasına karşılık, "Genelkurmaydaki silah sesleri ve HKHM ana giriş kapısına ateş edilmesi üzerine giriş çıkışları daha sıkı kontrol altına almak için bazı emirler verdim." dedi.

Darbe girişimine yönelik faaliyetlerin hiçbirinin HKHM'den yönetilmediğini savunan Mutlum, Harekat Merkezinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığının faaliyetlerinin yönetildiği bir yer olmadığını, burada sadece harekatların izlendiğini ileri sürdü.

"Ses kayıtları bana ait değil"

Kemal Mutlum, HKHM'de 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği telefon görüşmelerine ilişkin ses kayıtlarının sahte olduğunu, görüşmelerin yapıldığı belirlenen telefon numaralarının kendisine veya makamına ait olmadığını öne sürdü.

Görüşmelere ait tapelerdeki ifadelerin de kendisine ait olmadığını savunan Mutlum, "İddianameye konmuş tapelerin büyük çoğunluğunun o gün benim yaptığım konuşmalarla alakası yok. O gün yaptığım konuşmalara müdahale edilerek bu ses kayıtları ve tapeler üretilmiş. Tapelerin hiçbirini kabul etmiyorum. Bunlar bana ait konuşmalar değildir." diye konuştu.

Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın uçağına F-16'larla önleme yapılarak Malatya'ya indirilmesi yönünde Erzurum'a talimat verdiği iddiasını da kabul etmeyen Mutlum, böyle bir emir vermediğini, Erzurum'u sadece durumu öğrenmek için aradığını öne sürdü.

Ala'nın uçağına önleme yapılmadığını söyleyen Mutlum, "İçişleri Bakanı'nın uçağına önleme için uçak kaldırıldığı iddiası şahsıma yapılmış bir kumpastır." dedi.

Sözde atama listesinde adının bulunmasının kendi bilgisi dışında gerçekleştiğini, listeden haberinin olmadığını öne süren Mutlum, operasyonel hat kullandığı iddiasını da kabul etmedi.

Kemal Mutlum'un savunmasının ardından mahkeme başkanı, pazartesi günü devam etmek üzere duruşmayı tamamladı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalar tamamlandı

Mutlum'un savunmasını tamamlasıyla, Akıncı Üssü darbe girişimi davasında sanıkların tamamı esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmasını yapmış oldu.

Mahkemenin 6 Kasım'a kadar sanıkların son sözlerini dinlemesi, ardından karar aşamasına geçilmesi bekleniyor.

Sanıkları arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gu¨len ve darbe girişimini Akıncı'dan yöneten sivil imamlar Adil Öksu¨z, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç'un da bulunduğu davanın görülmesine 1 Ağustos 2017'de başlanmıştı.

Bugüne kadar 510 celse süren davada esasa ilişkin mütalaa 21 Ocak 2019'da açıklanmıştı. Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, mütalaasında, girişimi yöneten sivil imamların yanı sıra asker sanıklar Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Recep Sami Özatak, Ahmet Tosun, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Metin Bilgici, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Mustafa Azimetli hakkında "Anayasa'yı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" ile 77 kişiyi "kasten öldürmek" suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit'in 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması, Hüseyin Türk'ün 79, Türk ile aynı uçakla Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığını bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu'nun da 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Savcı Gümüş, TBMM'yi bombalayan eski pilot Hasan Hüsnü Balıkçı ile Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını vuran eski pilot yarbay Mustafa Azimetli için de 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet talep etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl