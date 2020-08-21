Son dakika haberleri | Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi Gelen son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya sivil sanıklardan Nurettin Oruç'un esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya sivil sanıklardan Nurettin Oruç'un esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, darbe girişimini Akıncı Üssü'nden sevk ve idare eden sivil imamlardan olduğu belirtilen Nurettin Oruç, esasa ilişkin savunma yaptı.

Sanık Oruç, darbe girişiminden sonra itirafçı olan ve soruşturma aşamasında gizli tanık "Şapka" kod adıyla ifade veren eski Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkan Vekili albay Hakan Bıyık'ın aleyhindeki beyanlarını kabul etmediğini dile getirdi.

Bıyık'ın ifadelerinde yer aldığı gibi "Hakan" kod adını kullanmadığını ve FETÖ'nün "jandarma sivil imamı" olmadığını ileri süren Oruç, hakkındaki ifadelerde çelişkiler bulunduğunu iddia etti. Bıyık'ın ilk ifadesinde adının yer almadığını, 13 ay sonraki ek ifadede kendisinden bahsedildiğini belirten Oruç, firari Adil Öksüz liderliğinde gerçekleştirilen darbe toplantılarına katılmadığını savundu.

Oruç, 2013-2015 yıllarında Ankara'da Bıyık'tan sorumlu kişi olduğuna dair ifadenin de doğru olmadığını, 2014 Haziran'dan sonra Ankara'ya taşındığını söyledi.

İddianame ve esas hakkındaki mütalaada, darbe yapılması kararının 2015'teki genel seçimler sonrası FETÖ elebaşı ve örgütün tepe yöneticileri tarafından alındığından bahsedildiğini anlatan Oruç, tepe yönetici konumundaki kimseyle iletişim kaydının bulunmadığını öne sürdü.

Darbe planlamasında yer aldığına dair somut bir delilin bulunmadığını savunan Oruç, "Darbe girişimi kapsamında hangi kişiden emir ve talimat aldım, kime talimat ilettim, hiçbir somut delil yok." diye konuştu.

Sanık Oruç, eski albay Bıyık dışında hiçbir itirafçının kendisini teşhis etmediğini belirterek, "Benim ne darbeyle ne de jandarmayla alakam yok." dedi.

Davanın görülmesine pazartesi devam edilecek.

Hayvancılık belgeseli için Kahramankazan'a gittiğini savunmuştu

"Sivil imam" olduğu belirtilen Nurettin Oruç, 3 Ağustos 2017'de ilk kez mahkemede savunma yapmış ve suçlamaları reddetmişti.

Akıncı Üssü'nün bulunduğu Kahramankazan ilçesinde çekmeyi planladıkları hayvancılık, hayvan kesimi ve törenlerde hayvan etlerinin pişirilmesine ilişkin belgeselden söz eden Oruç, "Kazan, Ankara'ya çok yakın, hayvancılığı gelişmiş, dolayısıyla bunu şey yapalım istedik." beyanında bulunmuştu.

Akıncı Üssü 143. Filo'daki görüntü ve fotoğrafları gösterilen Oruç, fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını öne sürmüştü. Oruç, "Koridordaki bana kısmen benziyor ama ben değilim. Kabul etmiyorum. Ben orada değilim." şeklinde savunma yapmıştı.

Davanın 21 Ocak 2019'da görülen duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, darbenin yöneticisi olmakla suçladığı "sivil imam" Oruç'un "anayasal düzeni ihlal", "cumhurbaşkanına suikast" ve "kasten öldürme" suçlarından 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Kaynak: AA