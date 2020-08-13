Son dakika haberleri... Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Son dakika haberlerine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Son dakika haberleri... Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
13.08.2020 19:47 | Son Güncelleme: 13.08.2020 19:52

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Darbe girişimi sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutan Vekili görevinde bulunan olay günü Akıncı nizamiye bölgesinde vatandaşlara ateş etmekle suçlanan eski albay Ali Eraslan, dünkü celsede başladığı esasa ilişkin savunmasına devam etti.

Eraslan, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi tarafından Akıncı Üssü'nde emniyeti takviyeyle görevlendirildiğini ileri sürerek, 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu'ndaki askerin silah kullanma yetkisi çerçevesinde hareket ettiğini savundu.

O gece nizamiye bölgesine yaşananların barışçıl bir protesto olmadığı öne süren Eraslan, halkın ihtar edilmesi, havaya ateş edilmesi ve ardından ayağa doğru yere ateş edilmesinin TSK iç hizmet kanununun gereği olduğunu iddia etti.

Elinde siyah olmayan sivillere yönelik ateş edilmesinin askeri temayüller çerçevesinde olduğunu savunan Eraslan, "Ben direk ateş görmedim. Yere, ayağa doğru ateş gördüm. Ben hedef gözetilmeksizin ateş edildiğini hiç görmedim. Kimsenin ateş emri verdiğini de görmedim. Benim emir vermem kesinlikle mümkün değil." diye konuştu.

Nizamiyedeki askerlerin çok sabırlı hareket ettiğini belirten Eraslan, orada bulunanların kendilerine küfür ettiğini ileri sürdü.

Darbe girişimini önlemek ve askeri kışlaya dönmeye ikna etmek için gelen vatandaşların art niyetli olduğunu savunan Eraslan, "Akıncı lojman nizamiyede yaşananlar masum bir protesto değildir. Sarhoş, kontrolsüz kişiler oraya gelmiştir. Askeri bölge ihlal edilmiştir. Askerler gerekli uyarıları yapıp, elden gelen ne varsa yapmışlardır." diye konuştu.

Sanık Eraslan, görevli olmadığı bir üssün emniyetini sağlamasının askeri kurallar içinde olduğunu daha önce de buna benzer emirler aldığını savundu.

Akıncı Üssü lojman nizamiyesindeki askerleri komuta ettiği ve vatandaşların üzerine "ateş" emri verdiği yönündeki tanık beyanlarını da reddeden Eraslan, kimseye ateş etmediğini ve "ateş" emri vermeye de yetkili olmadığını dile getirdi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Cumhurbaşkanı kim olsun' anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu Politika
"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının 'en pahalı' tatilini yaptı Güncel
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı 3. Sayfa
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler 3. Sayfa
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü 3. Sayfa
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı Politika
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadına şiddet tartışmalarına yönelik sözleri ayakta alkışlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadına şiddet tartışmalarına yönelik sözleri ayakta alkışlandı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'na sert çıktı: 'One minute' dediğimizde, 'İşte şimdi yandık' diyorlardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'na sert çıktı: 'One minute' dediğimizde, 'İşte şimdi yandık' diyorlardı
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi vefat etti, 1243 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi vefat etti, 1243 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz
ABD Başkanı Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında barış anlaşmasının imzalandığını duyurdu
ABD Başkanı Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında barış anlaşmasının imzalandığını duyurdu
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
Muharrem İnce'nin 'CHP, sandıkları boş bıraktı' sözü belgelerle doğrulandı
Muharrem İnce'nin "CHP, sandıkları boş bıraktı" sözü belgelerle doğrulandı
Son Dakika: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak
Son Dakika: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Son Dakika: CHP, 'Bin günde memleket' hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi
Son Dakika: CHP, "Bin günde memleket" hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi
Belçika ekibi Westerlo, Medipol Başakşehir'den Atabey Çiçek'i kiraladı
Belçika ekibi Westerlo, Medipol Başakşehir'den Atabey Çiçek'i kiraladı
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi
Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Angela Merkel Fahrettin Koca Aleksandr Lukaşenko Adil Karaismailoğlu
Magazin Ozan Güven Sezen Aksu Demet Akalın Yeşim Salkım
Spor Can Bartu Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Gündem Manşetler Adana Otomobil
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 20:27:08. #1.15#
title