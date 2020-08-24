Son dakika haberleri | Akhisarspor'da ayrılıklar sürüyor Son dakika habere göre TFF 1. Lig'de geçen sezon Süper Lig'i son hafta ıskalayıp Play-Off'ta da yarı finalde elenen Akhisarspor'da transfer yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağıyla ilgili belirsizlik sürerken, takımdan kopmalar da devam ediyor.

TFF 1. Lig'de geçen sezon Süper Lig'i son hafta ıskalayıp Play-Off'ta da yarı finalde elenen Akhisarspor'da transfer yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağıyla ilgili belirsizlik sürerken, takımdan kopmalar da devam ediyor. Erhan, Gökhan, Ergin, Muhammet Reis ve son olarak Tolga'nın ayrıldığı yeşil-siyahlılarda yıllardır kadronun vazgeçilmezleri olan Aykut ve Onur'la da ipler koptu. Yeşil-silahlı takımda Süper Lig yıllarından beri 5 sezondur aralıksız forma giyip Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Kupa kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden kadrolarda yer alan iki futbolcu kulübe veda etti.

Şimdiye kadar toplam 7 futbolcunun ayrıldığı yeşil-siyahlılarda iç transferde yabancılarla masaya oturan yönetim, Lukac, Vrajevic, Cocalic ve Bjarnason'la yeniden anlaşmayı başardı. Kurmaylar Cikalleshi ve Rotman'a ise teklif sunacak. Ayrıca Cikalleshi'nin de takımda kalması zor ihtimal olarak görülüyor. Akhisarspor, daha önce iç transferde sözleşmesi biten Eray'la nikah tazelemişti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen sezon Play-Off oynadığı için Süper Lig'e alınma hayalleri kuran Akhisarspor, Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na yapılan başvuruyla ilgili yarın yanıt bekliyor.

Kaynak: DHA