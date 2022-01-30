Son dakika haberleri | Akhisar'da bıçaklı kavga: 1 ölü - Haberler
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Son dakika haberleri | Akhisar'da bıçaklı kavga: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Akhisar'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Son dakika habere göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Akhisar'a bağlı Çamönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. (23) ile H.B. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö. yanındaki bıçakla H.B.'yi yaralayarak, olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli E.Ö. jandarma ekiplerinin takibi sonucu kısa bir süre sonra ikametinde yakalandı. Gözaltına alınan H.B.'nin ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Haber

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