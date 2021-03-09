Son dakika haberleri! Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Kovid-19 yoğun bakım doluluk oranı yüzde 40
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Son dakika haberleri! Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Kovid-19 yoğun bakım doluluk oranı yüzde 40

09.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:03
Son dakika haberleri! Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Kovid-19 yoğun bakım doluluk oranı yüzde 40

Son dakika haberleri... Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Üniversite Hastanesinde Kovid-19 yoğun bakım ünitesindeki doluluk oranının yüzde 40, servislerde ise yüzde 50 olduğunu bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Üniversite Hastanesinde Kovid-19 yoğun bakım ünitesindeki doluluk oranının yüzde 40, servislerde ise yüzde 50 olduğunu bildirdi.

Özkan, Akdeniz Üniversitesi Kır Kahvesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Salgınla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Özkan, üniversite bünyesinde aşı çalışmalarının devam ettiğini ancak henüz sonuçlanan bir durumun olmadığını belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Kovid-19 hastalarına yönelik tamamen ayrı bir alan oluşturduklarını anlatan Özkan, "Kovid-19 hastalarında doluluk oranlarımız yoğun bakımda yüzde 40, servislerde yüzde 50. Umarım artış olmaz. Kovid-19'a yakalanan doktorlarımız da oldu ama çok şükür kaybımız yok." dedi.

Özkan, hastanede tüm branşlarda çalışmaların devam ettiğini, kanser hastalarının da kontrollü bir şekilde tedavilerini sürdürdüklerini belirtti.

Bazı doku ve organ nakillerini salgın nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını aktaran Özkan, "Yüz, kol, rahim nakli konularında ciddi talep var. Ancak şimdilik salgın nedeniyle bunları gerçekleştiremiyoruz. Ama böbrek, karaciğer gibi hayati önem taşıyan nakilleri yapıyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 aşısının da önemli olduğunu vurgulayan Özkan, böyle bir imkan sağlanan kişilerin mutlaka aşılarını yaptırmaları yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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