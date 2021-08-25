Son dakika haberleri: Akdeniz'de yunuslardan görsel şölen
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Son dakika haberleri: Akdeniz'de yunuslardan görsel şölen

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Akdeniz'de yunuslardan görsel şölen Hatay'ın Samandağ ilçesi sınırlarına Akdeniz açıklarında yunusların görsel şöleni cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akdeniz'de yunuslardan görsel şölen

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesi sınırlarına Akdeniz açıklarında yunusların görsel şöleni cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akdeniz'e kıyısı olan Samandağ ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinin çevresine yunuslar belirdi. Bir süre bölgede kalan yunuslar görsel şölen sunarken onları gören teknedekiler, izlenmesi keyif veren anları cep telefonları kameralarıyla kaydetti.

Bir süre bölgede kalan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

Son dakika haberleri: Akdeniz'de yunuslardan görsel şölen
Son dakika haberleri: Akdeniz'de yunuslardan görsel şölen

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş

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